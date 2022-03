Presentata la lista “Basile Sindaco”, i nomi

Si è svolta stamani presso l’auditorium Monsignor Fasola la presentazione della lista “Basile sindaco”. Si tratta della compagine che vede proprio il candidato a Sindaco Federico Basile capolista, sostenuto da Cateno De Luca.

“Una squadra – ha affermato Basile – il cui obiettivo è lavorare per difendere i risultati ottenuti dall’amministrazione De Luca e proseguire per far crescere la città di Messina. Ho raccolto il testimone da De Luca e sono pronto ad andare avanti. Da 26 giorni siamo in prima linea e siamo soli perché gli altri stanno ancora discutendo su come spartirsi incarichi e poltrone. Noi abbiamo già dimostrato cosa sappiamo e possiamo fare. Adesso dobbiamo solo difendere la città di Messina da chi invece pensa di poter attuare una logica affaristica, da quella mala politica attaccata più alle poltrone che all’interesse per la cosa pubblica. Il mio ringraziamento, ha affermato Basile, va a chi ha scelto di crederci mettendoci la faccia. Insieme, ha concluso, nessuno ci fermerà. Indietro non si torna, andiamo avanti!”

Tra i candidati vi saranno gli ex assessori Alessandra Calafiore (che prese alle scorse Amministrative 315 voti), Francesco Caminiti, Enzo Caruso, Francesco Gallo, Massimo Minutoli (il più votato di loro con 463 voti), Salvatore Mondello (118), Dafne Musolino (220), Carlotta Previti (67). Candidata anche la nuova assessora designata Liana Cannata che prende il posto di Laura Tringali, che lasciò la Giunta per motivi personali.

Candidati nella lista anche i consiglieri comunali del Gruppo misto che hanno finora sostenuto l’esperienza amministrativa deluchiana: Francesco Cipolla (372 voti, ex M5S), Alessandro De Leo (1020 voti, ex candidato con Sicilia Futura), Serena Giannetto (724, ex M5S), Nello Pergolizzi (567, ex Libera Me nel centrosinistra), Giuseppe Schepis (388, ex M5S).

Tra questi i nomi anche del noto architetto Nino Principato, ex consigliere del Cda del Teatro Vittorio Emanuele, e tre già candidati nelle liste dell’ex Sindaco, Antonella Feminò, Antonella Falcone e Massimiliano Vita.

Tra gli altri candidati vi sono: Carlotta Andreacchio, Caterina Arigò, Giuseppe Busà, Giuseppe Colao, Rosaria Rita Di Ciuccio, Manuela De Francesco, Maurizio Gemelli, Tonino Macrì, Cosimo Oteri, Santina Picuccia Giuliano, Giulia Restucci, Francesco Saja, Diego Vermiglio.

