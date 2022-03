Missione umanitaria: il CNGEI di Messina parte per la Polonia

Di Ketty Costa -Tra le associazioni nazionali e cittadine che si sono mobilitate in aiuto ai profughi ucraini, anche il CNGEI della sezione di Messina ha deciso di fare qualcosa.

In particolare il CNGEI, insieme con altre associazioni, ha organizzato una spedizione umanitaria con l’obiettivo di portare in Sicilia alcuni profughi.

“Possiamo fare tutti qualcosa” è questo il tema che ha spinto gli scout ad agire, e che vogliono portare avanti sensibilizzando la popolazione nell’aiuto verso il prossimo.

Da una nota del comunicato si legge: “La guerra in Ucraina non riguarda solo la popolazione colpita, ma ogni cittadino del mondo. Il CNGEI a livello nazionale ha dichiarato la propria preoccupazione per l’operazione militare in atto in Ucraina e per il generale deterioramento dei rapporti diplomatici. Le risoluzioni di qualsiasi controversia dovrebbero essere operate secondo i principi del diritto internazionale e con il massimo rispetto per i diritti umani, l’integrità territoriale e la sovranità delle nazioni. Come associazione scout laica il CNGEI promuove una cultura di pace, giustizia e rispetto dei diritti umani. Spera che tutti gli sforzi siano estesi per garantire un’immediata cessazione delle ostilità e la protezione di tutti i civili, dando priorità ad una risoluzione non violenta dei conflitti. Con questa missione, la Sezione CNGEI di Messina ha raccolto l’invito ad essere promotori di iniziative concrete a sostegno della pace. In risposta alla Gara di Solidarietà per l’Ucraina promossa dal ROE ha organizzato una missione umanitaria

In linea con quanto detto dal movimento nazionale, insieme ad altre Sezioni CNGEI (tra cui

la Sezione di Verona e di Senigallia) e volontari esterni (dell’AGESCI Regione Sicilia, del MASCI Sicilia e del FSE distretto Sicilia Orientale), una prima autocolonna partirà nei prossimi giorni; direzione Przemysl, Polonia, a 30 km dal confine ucraino. L’intento del viaggio è duplice: portare beni di prima necessità e di conforto al campo profughi allestito dal ROE e accogliere in Sicilia alcune famiglie ucraine da sottrarre agli orrori della guerra, ospitate da alcuni Comuni, tra i quali Sant’Agata li Battiati, Mascali e Furci Siculo”.

Per supportare la missione è possibile

donare farmaci e coperte o fare una donazione economica tramite bonifico bancario alla Sezione CNGEI di Messina, per aiutarla a sostenere le spese del viaggio. Destinatario: CNGEI Sezione Scout di Messina APS IBAN: IT85Y0306909606100000180086 Causale: “Un aiuto per il popolo ucraino” + nominativo di chi dona Per tutti coloro che volessero donare sarà obbligatorio contattarci via email per le donazioni in quanto è necessario rilasciare la ricevuta dell’avvenuta donazione. Per ulteriori informazioni è possibile scrivere all’indirizzo email [email protected], o contattare la pagina Facebook “CNGEI Scout Messina” e Instagram “@cngeimessina”. Tramite i canali social della Sezione aggiorneremo i donatori, i volontari e i cittadini sullo svolgimento del viaggio. In un momento così importante, ogni aiuto può fare la differenza.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it