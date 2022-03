Quattro alunni dell’Impallomeni alle Olimpiadi di Filosofia. E’ l’unico istituto della provincia

Gli studenti dell’Istituto “ Impallomeni” di Milazzo, diretto dalla preside Francesca Currò, affronteranno il 21 marzo la selezione regionale delle Olimpiadi di Filosofia. A rappresentare il liceo milazzese, unico partecipante della provincia di Messina, saranno Michele Doria e Anna Maria Sofia (quarta B del Liceo Scientifico), Chiara La Cava (quarta C del Liceo Linguistico) ed Eleonora Palermo (quarta A del Liceo Classico). Doria e Sofia affronteranno la prova in lingua italiana, La Cava e Palermo la prova in lingua straniera (per loro in inglese).

Gli studenti partecipanti alla prova d’Istituto si sono confrontati con le tesi e i testi di Agostino di Ippona, Aristotele, Democrito, Fichte, Hayek, Hobbes, Kierkegaard, Senofonte, Nietzsche e i loro elaborati sono stati valutati da una commissione interna composta dai professori Caterina Saraò, Cettina Bono, Domenico Cutrupia, Francesca La Malfa e Roberta Giannetto. Ora dovranno competere con studenti dei licei di Agrigento, Sciacca, Acireale, Catania, Giarre, Mascalucia, Paternò, San Giovanni La Punta, Piazza Armerina, Palermo, Lercara Friddi, Monreale, Augusta, Floridia, Lentini, Siracusa, Alcamo, Marsala e Trapani.

Chi supererà la selezione regionale si qualificherà per la Finale Nazionale che sarà a Roma ad aprile: in quell’occasione si premieranno i vincitori della prova in lingua italiana (cosiddetta Sezione A) e si selezioneranno gli studenti che, avendo superato la prova nazionale in lingua straniera (cosiddetta Sezione B), rappresenteranno l’Italia nella International Philosophy Olympiad, che si terrà a Lisbona nel mese di maggio. La prova consiste nell’elaborazione di un saggio filosofico che potrà essere di ambito gnoseologico-teoretico, politico, etico o estetico. Le Olimpiadi di Filosofia sono una competizione nazionale, organizzata dalla Società Filosofica Italiana d’intesa con il Ministero dell’Istruzione e inserita nel Programma annuale Valorizzazione Eccellenze del Ministero dell’Istruzione.

La manifestazione è già giunta alla XXIX edizione ed è affiliata alle Olimpiadi Internazionali di Filosofia (International Philosophy Olympiad) che sono già alla XXX edizione e sono promosse dalla Fédération Internationale Des Sociétés De Philosophie (FISP) e dall’UNESCO. La partecipazione dell’IIS “G.B. Impallomeni” alle Olimpiadi di Filosofia è un importante momento di crescita per gli studenti selezionati e l’occasione per il liceo milazzese per dare nuovo slancio all’insegnamento della Filosofia come disciplina interdisciplinare e transdisciplinare.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it