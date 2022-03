Concorsi nelle partecipate, il Commissario Santoro chiede la sospensione

di Michele Bruno – Sono diverse le procedure concorsuali e gli avanzamenti di carriera in atto nelle partecipate comunali, nonostante le dimissioni dell’Ex Sindaco e l’inizio della campagna elettorale.

Questo è quanto ha evidenziato anche il Commissario Straordinario del Comune ing. Leonardo Santoro, che ha chiesto ed invitato i Presidenti ed i Direttori Generali delle aziende a sospendere ogni procedura in atto, o quantomeno di aggiornare con notizie in merito ad esse.

Per il Commissario si tratta di procedure molte delle quali non concordate con la struttura commissariale.

La preoccupazione del Commissario a spingerlo a questo atto è il rischio di aggravi economici in capo alle partecipate. Santoro ha infatti ricordato che le eventuali responsabilità in merito a danni economici per il Comune sono da attribuire proprio a Presidenti e Direttori Generali delle aziende.

Adesso si attende invece la modifica dei vertici delle partecipate, non ancora avvenuta, dopo il voto del Consiglio Comunale che ha stabilito il passaggio all’Amministratore Unico.

