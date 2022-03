Dl Ucraina, D’Uva: “velocizzare accoglienza per orfani e bambini malati oncologici”

“Ho chiesto al Governo di impegnarsi affinché, potenziando l’attività diplomatica, possa favorire i corridoi umanitari e promuovere percorsi di accoglienza e procedure di adozioni più veloci, in particolare per le famiglie che avevano già avviato o concluso le pratiche. È fondamentale, infatti, gettare le basi per un accesso rapido nel nostro Paese sia dei bambini affetti da malattie oncologiche, unitamente ai loro familiari, presso le strutture ospedaliere specializzate sia degli orfani, mediante il coinvolgimento delle associazioni e degli enti italiani già impegnati nel circuito dell’adozione. Il destino di questi minori è in pericolo. A noi il compito di mettere in atto tutte le azioni necessarie per proteggerli dall’orrore che stanno vivendo” Così il Deputato messinese del MoVimento 5 Stelle Francesco D’Uva in occasione dell’illustrazione dell’odg presentato al decreto legge Ucraina alla Camera.

“La guerra non risparmia nessuno e marchia, in modo indelebile, l’anima di chi la vive sulla propria pelle – continua D’Uva -. Dopo la caduta del muro di Berlino mai avremmo pensato di vivere una situazione del genere con un conflitto bellico alle porte del nostro continente. Eravamo convinti che tutti gli sforzi politici e diplomatici evitassero questa escalation di mostruosa violenza”.

“Ora dobbiamo dare risposte concrete agli amici dell’Ucraina. Le immagini dell’ospedale pediatrico bombardato hanno lasciato il mondo inerme, ferito, addolorato. A Messina, nella mia città, e in molte città italiane, ci sono tanti cittadini pronti a dare ospitalità a centinaia di bambini in fuga dalla guerra. Lavoriamo per donare loro un presente sereno e futuro migliore”, conclude il Deputato.

