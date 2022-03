Polizia Metropolitana, istituito dal Comandante Lo Presti il centralino del Corpo

Continua l’azione di rinnovamento del Corpo di Polizia Metropolitana attuata dal Comandante dott. Daniele Lo Presti, di concerto con l’Amministrazione.

Dopo aver snellito la struttura organizzativa, istituendo 8 sezioni rispetto alle precedenti 13, e nominato i relativi responsabili con attribuzione del grado di Sostituto Commissario per gli appartenenti all’area vigilanza (Marchello Giuseppe Sezione Comando, Ruggeri Giovanni Sezione specialistica, Casubolo Caterina Sezione Procedure Sanzionatorie, Colombo Giovanni Sezione Polizia Amministrativa Tributaria, Sottile Giovanna Sezione Contenzioso, Fotia Pietro Sezione Giudiziaria, D’Arrigo Concetta Sezione Radiomobile, Giannetto Chiara Sezione Amministrativo-finanziaria) per consentire un più agevole ed immediato contatto con l’utenza, nelle more della predisposizione di una funzionale Centrale Operativa dedicata, ha provveduto ad istituire il centralino del Corpo, attivo dal lunedi al sabato dalle ore 08.00 alle ore 19.30 e raggiungibile al n. 090.7761506.

Il Commissario straordinario ing. Leonardo Santoro ha espresso soddisfazione per l’attivazione di un servizio finalizzato a garantire e rafforzare la tutela del cittadino, con l’auspicio che in futuro si possa concretizzare la realizzazione di una centrale operativa grazie anche alla definizione di un nuovo piano del fabbisogno del personale, in corso di approvazione.

Maggiori informazioni sul sito internet dell’Ente cittametropolitana.me.it

