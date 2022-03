Domani manifestazione degli scout di Messina: insieME per la pace

Sabato 19 marzo, le associazioni scout di Messina (AGESCI, CNGEI, ASSORAIDER e MASCI) organizzeranno una manifestazione a sostegno della pace in Ucraina e in tutti i luoghi di guerra. L’impegno delle istituzioni, delle associazioni e delle scuole, in questo particolare momento storico, deve essere quello di promuovere la fratellanza, la solidarietà tra popoli e nazioni e il rispetto delle vite umane.

La prima parte dell’incontro, è fissata alle ore 17:00 alla Passeggiata a Mare – Lungomare Marinai d’Italia – avrà l’obietti vo di sensibilizzare i cittadini su questo tema delicato con attività di animazione, canti e riflessioni attraverso l’incontro immaginario con personalità importanti del passato e del presente che hanno combattuto per la riconciliazione e la nonviolenza, testimoniando contro l’azione militare e la follia assassina di ogni conflitto.

Durante questa sessione sarà possibile, inoltre, scrivere il proprio pensiero o preghiera su uno striscione che poi aprirà la seconda parte della manifestazione che si terrà nel piazzale della chiesa dell’Immacolata alle ore 19:00 circa, qui si avrà modo di approfondire l’argomento con testimonianze dirette e riflessioni.

Nel pieno rispetto delle normative anti-Covid19 vigenti, i gruppi scout della zona dello stretto invitano tutti i cittadini a voler prendere parte a questo momento di solidarietà presenziando portando una candela e, se disponibile, una bandiera della pace.

