Galati Marina, lavori nuovamente fermi, il Comitato fa appello ai commissari

«Il Comitato Salviamo Galati Marina, suo malgrado, deve lanciare un ennesimo appello affinché non cali l’attenzione sulle condizioni di emergenza ed invivibilità in cui versa la piccola frazione di Galati Marina.

La fine dell’opera di messa in sicurezza del litorale, avviata ad Ottobre u.s., sembrava prossima, invece, evidentemente per coerenza rispetto a quanto accaduto in questi anni, ci si trova dinanzi all’ennesimo inspiegabile fermo. Ci siamo adoperati per ottenere risposte certe interloquendo con le istituzioni, ma, purtroppo, abbiamo dovuto accettare l’amara verità di essere di nuovo al centro di una contesa e di un rimpallo di responsabilità. Il cantiere ha subito un arresto dal 7 Dicembre al 7 febbraio u.s., momento in cui si è assistito alla ripresa dei lavori, che nell’arco di circa 20gg, hanno permesso il completamento del quinto pennello. Alla luce di quanto detto, si deduce che dalla fine di Febbraio il cantiere è come se fosse stato abbandonato, cosa che ha determinato turbamento e preoccupazione nella piccola comunità messinese, residente a Galati Marina, che non può astenersi dall’osservare, giorno dopo giorno, lo stato di degrado e di abbandono in cui versa la spiaggia.

Siamo quasi alla fine di Marzo, il tempo corre veloce, l’estate si avvicina e sia i residenti che i turisti abituali del luogo temono che, per l’ennesima stagione, la balneazione a Galati rimanga solo un’utopia. Inoltre chi ha subito danni alle proprietà oggi ha l’esigenza di ripristinare un adeguato e dignitoso stato dei luoghi oltre che delimitare le proprietà, cosa che richiederà anch’essa tempo e, se questa condizione attuale dovesse perdurare a lungo, si prefigurerà uno stato di violazione della privacy e di rischio per la sicurezza degli abitanti.

Con la realizzazione di 5 pennelli, i lavori previsti dal contratto sono stati ultimati, tuttavia il cantiere non è stato chiuso, perché, grazie ad un risparmio rispetto al totale della somma di impegno prevista, in data 03 Marzo è stata proposta una Perizia di Variante Suppletiva per la realizzazione degli ultimi 3/4 pennelli.

Ci siamo chiesti, abbiamo chiesto e continuiamo a chiedere: “Questa PVS è stata approvata?”; “Se è stata approvata, perché il RUP ed il direttore dei lavori non predispongono la ripresa del cantiere?”.

Ai quesiti ci è stato risposto alternativamente che dipende dall’uno e/o dall’altro oltre che aver apportato motivazioni di tipo organizzativo come la mancanza di disponibilità di massi o, addirittura, la mancata fornitura di gasolio per i mezzi.

A questo punto non possiamo che appellarci anche ai neo insediati Commissari del Comune, l’Ing. Leonardo Santoro, la Dott.ssa Mariella Vinci e il Dott. Francesco Milio, a cui abbiamo già indirizzato una richiesta di incontro urgente.

Nell’intento di garantire la difesa e la sicurezza degli abitanti del luogo oltre che a monitorare affinché quest’opera venga conclusa esortiamo le istituzioni a far sì che si possa procedere speditamente verso la chiusura lavori e cogliamo l’occasione per ricordare che, come da contratto, il termine lavori sarebbe previsto per il 14 Aprile p.v. (a 365 giorni dalla consegna dei lavori al Consorzio stabile Vitruvio scarl)».

Questo è quanto afferma il Comitato “Salviamo Galati Marina”, che più volte si è battuto per la realizzazione di opere per il risanamento delle coste di Galati Marina e Santa Margherita rispetto al fenomeno dell’erosione costiera. Parole che denunciano il nuovo fermo dei lavori.

