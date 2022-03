Oggi intorno alle ore 11.00 i Vigili del fuoco del Comando di Messina sono intervenuti per la rimozione di un cartellone pubblicitario in via La Farina, a causa del forte vento di scirocco che imperversa nella città.

La squadra intervenuta con pick-up con modulo attrezzato e APS, è riuscita a mettere in sicurezza l’area interessata.

