Domani al MuMe il Premio Internazionale di Poesia e arti “Maria Celeste Celi”

Cresce l’attesa per il Premio Internazionale di Poesia e arti “Maria Celeste Celi”, la cui cerimonia di premiazione si svolgerà venerdì prossimo, 25 marzo, a partire dalle 16.30 al Museo Regionale di Messina. Il concorso intitolato alla poetessa e benefattrice messinese Maria Celeste Celi, madre della presidente del Cirs, nasce con l’obiettivo di valorizzare i poeti e gli artisti contemporanei, creando occasioni di incontro e scambio culturale, ma anche sensibilizzare le giovani generazioni all’arte. Al contempo l’iniziativa, aperta anche agli studenti di scuole e università, intende promuovere l’inestimabile patrimonio naturale costituito dal nostro mare e in particolare dallo Stretto di Messina.

“Occhio di Mare, il mare che unisce” è infatti il tema a cui i partecipanti al concorso si sono ispirati, declinandolo nelle diverse espressioni artistiche: poesia, pittura, fotografia e musica.

Il programma dell’evento prevede alle 16.30 una prima parte riservata alla premiazione della categoria “Scuole” e una seconda, dalle 17.30 in poi, alle altre premiazioni. Nel corso della manifestazione l’attrice Daniela Conti leggerà un brano tratto da “Loro non devono sapere”, opera in prosa di Maria Celeste Celi. La cerimonia di attribuzione dei riconoscimenti sarà arricchita inoltre dagli interventi della prof.ssa Pinella Bonanno, che presenterà la figura della poetessa nella sua dimensione umana e professionale e del prof. Orazio Nastasi che si soffermerà sull’opera poetica della Celi. Parlerà del messaggio spirituale che emerge dai suoi versi Padre Felice Scalia, mentre il prof. Giuseppe Ramires interverrà sull’importanza di attuare azioni di sensibilizzazione dei giovani al mondo dell’arte.

La giuria del “Premio Maria Celeste Celi” è composta per la sezione poesia dallo scrittore e giornalista Giuseppe Ruggeri e dai professori Annamaria Fiorenza, Orazio Nastasi e Pinella Bonanno. Per la sezione pittura da Daniela Pistorino, docente e storica dell’arte, dall’artista Alex Caminiti, già esperto di arte contemporanea del Comune di Messina e da Annamaria Celi, critica d’arte. Per la sezione fotografia dai fotografi e docenti Luigi Giacobbe, Francesco Mento e Domenick Giliberto, mentre per la musica dal violinista Giovanni Alibrandi.

Il Premio Maria Celeste Celi, inserito nel prestigioso progetto “La Sicilia e la Calabria delle donne- il festival del genio femminile” che gode del patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, verrà trasmesso in diretta Facebook sulla pagina ufficiale del Cirs al link https://www.facebook.com/cirs.messina e in contemporanea su quella de “La Sicilia delle Donne” al link https://www.facebook.com/SiciliadelleDonne .

