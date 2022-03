Maratona Internazionale “Antonello da Messina” , i provvedimenti viari per domenica 27

provvedimenti viari per la manifestazione podistica di domenica 27

Domenica 27, dalle ore 8.30 alle 15, si svolgerà la manifestazione podistica che comprende la 12^ Maratona Internazionale “Antonello da Messina” di km. 42,195 e del Fitwalking, della 12^ Mezza maratona “Eufemio da Messina” di km 21,095, della 10^ Stracittadina “Shakespeare Run” di km 10,500, organizzata dall’associazione dilettantistica “Polisportiva Odysseus Messina”. Con partenza alle 8.30, la gara impegnerà il percorso cittadino da via Garibaldi (carreggiata ovest), antistante piazza Unione Europea, le vie Garibaldi in direzione sud, Loggia dei Mercanti, Argentieri, Consolato del Mare, Colombo, piazza Duomo, I Settembre, C. Battisti, largo S. Giacomo, Garibaldi (carreggiata ovest) in direzione sud, T. Cannizzaro (direzione valle), piazza Cairoli (all’interno della sede tranviaria fino all’intersezione con via XXVII Luglio), viale S. Martino (carreggiata ovest), inversione di marcia in corrispondenza dell’intersezione con il viale Europa, viale S. Martino carreggiata est), piazza Cairoli lato valle (tratto di via XXVII Luglio, via G. Bruno), G. Bruno, T. Cannizzaro (direzione monte), viale San Martino (semicarreggiata ovest, con collocazione di idonee barriere in mezzeria), I Settembre, S. Elia, Garibaldi (carreggiata est) in direzione nord, inversione di marcia in corrispondenza dell’intersezione con viale Boccetta, Garibaldi (carreggiata ovest) in direzione sud, con arrivo in corrispondenza di piazza Unione Europea.

Pertanto, per consentirne lo svolgimento, domenica 27, dalle ore 5 alle 15, sarà vietata la sosta, con zona rimozione coatta, sul lato est della carreggiata est di via Garibaldi, nel tratto compreso tra via T. Cannizzaro e viale Boccetta; sul lato ovest della carreggiata ovest di via Garibaldi, tra le vie C. Battisti e T. Cannizzaro; in tutta l’area di largo Minutoli; sul lato sud di via I Settembre, tra via C. Battisti e viale San Martino; sul lato est di via C. Battisti, tra via della Zecca e largo S. Giacomo; su entrambi i lati di via Loggia dei Mercanti, tra la vie Garibaldi e Argentieri e nel tratto compreso tra via Colombo e corso Cavour; su entrambi i lati di via Consolato del Mare, tra via Garibaldi e piazza Antonello; in piazza Antonello, settori lato valle; su entrambi i lati di via Colombo, tra le vie Consolato del Mare e Loggia dei Mercanti; su entrambi i lati di via Argentieri, tra le vie Loggia dei Mercanti e Consolato del Mare e tra le vie S. Camillo e Cavalieri della Stella; su entrambi i lati di via S. Camillo, tra le vie Gasparro e Garibaldi; su entrambi i lati di via Cavalieri della Stella e via Pozzoleone, nei rispettivi tratti compresi tra la vie Argentieri e Garibaldi; su entrambi i lati delle vie Aspa, S. Maria La Porta, Casalaina; su entrambi i lati di viale San Martino, tra le vie T. Cannizzaro e Vittorio Emanuele II/via L. Rizzo; entrambi i lati delle vie S. Filippo Bianchi, tra via Garibaldi e via Ghibellina; via Centonze, tra via Garibaldi e via dei Verdi; S. Maria Alemanna, tra le vie Garibaldi e U. Bassi; S. Giuseppe, tra via S. Elia e via Garibaldi; del Vespro, tra le vie U. Bassi e Garibaldi; entrambi i lati di via Terranova; di via G. Bruno, tra le vie I Settembre e Dogali; su entrambi i lati delle vie Dogali e Fabrizi, nei rispettivi tratti compresi tra via G. Bruno e l’accesso ai garage a monte di via U. Bassi; su entrambi i lati delle vie Citarella, Geraci, Saffi, S. Cecilia, Bixio, Manara, Camiciotti, Maddalena e E. L. Pellegrino, nei rispettivi tratti compresi tra le vie dei Mille e G. Bruno; e su entrambi i lati di via Sacchi.

Sempre dalle 5 alle 15, e comunque su disposizione ed indicazioni del Corpo di Polizia Municipale, ad eccezione dei veicoli di servizio della “Polisportiva Odysseus Messina” che dovranno essere ben riconoscibili, sarà interdetto il transito veicolare: in entrambe le carreggiate di via Garibaldi, nel tratto compreso viale Boccetta e via T. Cannizzaro; nella carreggiata ovest di via Garibaldi, tra corso Cavour e viale Boccetta (i veicoli provenienti dalla carreggiata monte di via Garibaldi, direzione nord-sud, dovranno proseguire la marcia sul corso Cavour, con presidi a cura del Corpo di Polizia Municipale); in via C. Battisti, tra via della Zecca e largo S. Giacomo, con conseguente deviazione della circolazione, proveniente dalla via C. Battisti, in via della Zecca; via I Settembre, tra via C. Battisti e viale San Martino; via T. Cannizzaro, tra le vie dei Mille e U. Bassi; entrambe le carreggiate del viale S. Martino, tra piazza Cairoli e viale Europa; viale San Martino, tra via T. Cannizzaro e via Vittorio Emanuele II/via L. Rizzo; via Loggia dei Mercanti, tra le vie Garibaldi e Argentieri, e tra via Colombo e corso Cavour; via Consolato del Mare, tra via Garibaldi e piazza Antonello; settori lato valle di piazza Antonello; controviale sud di piazza Duomo; via Colombo, tra le vie Consolato del Mare e Loggia dei Mercanti; via Argentieri, tra le vie Loggia dei Mercanti e Consolato del Mare, e tra le vie S. Camillo e Cavalieri della Stella; via S. Camillo, tra le vie Gasparro e Garibaldi; via Cavalieri della Stella e via Pozzoleone, nei rispettivi tratti compresi tra via Argentieri e via Garibaldi; via Aspa; via S. Maria La Porta; via Casalaina; via S. Filippo Bianchi, tra le vie Garibaldi e Ghibellina; via Centonze, tra le vie Garibaldi e dei Verdi; via S. Maria Alemanna, tra le vie Garibaldi e U. Bassi; via S. Giuseppe, tra le vie S. Elia e Garibaldi; via del Vespro, tra le vie U. Bassi e Garibaldi; via Terranova; via G. Bruno, tra le vie I Settembre e Dogali; vie Dogali e Fabrizi, nei rispettivi tratti compresi tra via G. Bruno e l’accesso ai garage presenti a monte di via U. Bassi; vie Citarella, Geraci, Saffi, S. Cecilia, Bixio, Manara, Camiciotti, Maddalena e E. L. Pellegrino nei rispettivi tratti compresi tra via dei Mille e via G. Bruno; ed in via Sacchi.

Sarà consentito agli autobus delle autolinee private che operano nel territorio cittadino, che ne hanno esigenza per motivi logistici in relazione al posizionamento dei propri capilinea, di transitare nella semicarreggiata lato mare di viale San Martino (appositamente delimitata), nel tratto compreso tra via del Vespro e via Vittorio Emanuele II/via L. Rizzo, in via del Vespro, ed in via Santa Maria Alemanna, nei rispettivi tratti compresi tra via La Farina e viale San Martino, ed in via Terranova.

Saranno temporaneamente rimosse, a cura del competente Dipartimento, le fioriere posizionate in via Colombo, in corrispondenza dell’intersezione con via Loggia dei Mercanti, ed al termine della manifestazione ricollocati nella nuova posizione; rimossi anche i dissuasori di transito posizionati in via I Settembre, in corrispondenza dell’intersezione con via C. Battisti. È prevista infine, dalle 7.30 alle 15 di domenica, la sospensione del servizio tranviario, al fine di consentire in sicurezza il transito degli atleti.

