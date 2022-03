Vulcano: i Carabinieri restituiscono alcuni reperti archeologici

Nei giorni scorsi i militari della Stazione Carabinieri di Vulcano hanno consegnato al “Parco archeologico delle Isole Eolie e Museo Luigi Bernabò Brea” dell’Assessorato ai Beni Culturali della Regione Siciliana, per la definitiva custodia, alcuni reperti archeologici di valore storico-culturale, confiscati nell’ambito di un procedimento penale.

In particolare sono stati versati uno stamnos a fasce di probabile età greca, un collo di anfora greco/romana, quattro frammenti di pareti, un’anfora a fondo piatto di età greco-romana, due colli di anfora greco/italica del III secolo a.C., un collo di anfora greco/romana, un collo di anfora romana, un’anfora romana. I reperti erano stati sequestrati nel 2015 a seguito di una mirata attività d’indagine svolta dalla Stazione Carabinieri di Vulcano, che aveva portato al deferimento in stato di libertà di una persona alla Procura della Repubblica di Barcellona Pozzo di Gotto, poiché ritenuta responsabile dei reati di ricettazione ed impossessamento illecito di beni culturali appartenenti allo Stato. Dichiarata la confisca, la Stazione Carabinieri ha richiesto all’Autorità Giudiziaria la specifica destinazione ed oggi, con la consegna al museo di Lipari dei vasi, delle anfore e dei frammenti risalenti all’età greco-romana-italica del III sec. a. C., ormai confiscati, i reperti di valore storico-culturale sono stati restituiti alla collettività.

