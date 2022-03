Ficarra, presidente e consiglieri rinunciano a indennità: serviranno a progetti socialmente utili

Con delibera n. 13 del 23.03.2022 il consiglio comunale di Ficarra ha approvato, tra gli altri, un punto importante: la rinuncia all’indennità del presidente del consiglio comunale e ai gettoni di presenza dei consiglieri comunali.

La somma che sarà complessivamente raccolta – stimata dal Ragioniere generale del comune Nunzio Corica – è costituita da una base fissa di 3.000€ di indennità del presidente e circa 2.000€ di gettoni di presenza. Soddisfazione è stata espressa da Vittorio Lorenzo Tumeo, Presidente del consiglio comunale di Ficarra: “Sono molto orgoglioso del lavoro svolto e che questo punto di cui mi onoro essere stato un po’ il federatore abbia trovato la massima condivisione.

Per questo voglio ringraziare profondamente tutti i consiglieri per la leale collaborazione e la straordinaria sensibilità dimostrata, nelle persone di Mauro Cappotto e Nino Pizzino, capigruppo rispettivamente di maggioranza e minoranza”. Le somme saranno destinate, con apposite variazioni di bilancio, a progetti socialmente utili da eseguirsi “a rotazione”, previa scelta del consiglio comunale stesso.

Gratitudine per il gesto, che in un momento di grave crisi sociale ed economica come quello che stiamo attraversando assume un significato particolare, è stata espressa da Giada Princiotto, Assessore ai Servizi sociali del Comune di Ficarra.

