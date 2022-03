Non è in pericolo di vita il 70enne trasportato in elisoccorso al Policlinico dopo essere precipitato in un dirupo a Rometta Superiore. Sull’incidente sono in corso indagini da parte dei carabinieri giunti sul posto. L’uomo è arrivato in codice rosso, riportando vari traumi.

