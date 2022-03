Recuperare anni scolastici: come fare?

Iniziamo subito nel fornire un’importante rassicurazione: gli anni scolastici perduti possono essere recuperati in maniera assolutamente legale.

Sebbene le scuole pubbliche, come noto, non offrano la possibilità di porre rimedio in questo modo ad una bocciatura o a quant’altro possa aver rallentato il regolare percorso scolastico, le scuole private consentono di recuperare anni svolgendo più anni nell’ambito di un unico anno scolastico.

I servizi messi a disposizione dagli istituti privati sono molteplici e consentono anche di recuperare più di un anno, si pensi ad esempio alla possibilità di diplomarsi in un anno con Studenti&Docenti .

Quel che è fondamentale, ovviamente, è affidarsi solo e soltanto ad istituti privati che siano regolarmente autorizzati dallo Stato: scuole come queste infatti, essendo del tutto equiparate alle scuole statali, emettono dei diplomi che hanno la medesima validità di quelli rilasciati dalle scuole pubbliche, e questo è un aspetto che è importante sottolineare.

Cosa offrono le scuole private?

Quello che le scuole private offrono e che non può essere individuato nelle scuole pubbliche è, ovviamente, un approccio rigorosamente ad personam.

Nella scuola pubblica la docenza si rivolge ad una classe e gli studenti che non riescono a concludere l’anno con il dovuto profitto sono costretti a ripetere l’anno, mentre nelle scuole private si può godere di un servizio personalizzato in cui non vi è rischio di rimanere indietro.

Questo modo di studiare consente ai docenti di lavorare in maniera ottimale anche sulla motivazione dell’allievo, e soprattutto di intervenire per tempo nel colmare le lacune, evitando che difficoltà di comprensione o intoppi di qualsiasi genere possano complicare l’apprendimento.

Ovviamente, quelli delle scuole private sono dei servizi a pagamento, ma come detto lo studente può trovare nelle medesime degli approcci didattici mirati.

La formula privata offre allo studente anche delle opportunità di studio flessibile, come ad esempio quella di seguire le lezioni da remoto, ciò significa che non è necessario risiedere necessariamente nella città dove l’istituto ha sede.

Anche l’esame di maturità può essere svolto presso la scuola privata

Come accennato in precedenza, i diplomi che vengono rilasciati dalle scuole private sono del tutto equiparati a quelli delle scuole pubbliche, ciò significa che l’allievo di una scuola privata, anche laddove stia svolgendo più anni in uno, può tranquillamente effettuare gli esami di maturità presso la scuola privata in questione.

Il diploma che viene conseguito può successivamente essere utilizzato per iscriversi ad un’università, per partecipare a concorsi pubblici che prevedono il diploma come requisito di partecipazione, può essere inserito nel curriculum per quel che concerne la ricerca di lavoro presso privati, e via discorrendo.

Sono queste, dunque, le informazioni principali che chi desidera recuperare anni scolastici deve tenere in considerazione: rimediare a delle bocciature o a quant’altro possa aver rallentato il percorso di studi è un qualcosa di assolutamente fattibile.

