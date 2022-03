Insularità della Sicilia, approvata la proposta di iniziativa popolare

“Alla Camera dei Deputati è stata approvata in seconda lettura la proposta di legge costituzionale, di iniziativa popolare, relativa al riconoscimento della peculiarità delle isole e al superamento degli svantaggi derivanti dall’insularità. Un traguardo storico, un significativo passo avanti nel percorso di approvazione di questo provvedimento. È la prima volta, infatti, che un disegno di legge costituzionale di iniziativa popolare arriva così avanti nell’iter previsto per le revisioni della Carta costituzionale”.

Lo scrivono in una nota i parlamentari messinesi del MoVimento 5 Stelle Francesco D’Uva, Barbara Florida, Grazia D’Angelo e Antonella Papiro.

“Parliamo di un testo fondamentale per le isole minori e per la nostra Sicilia – continuano i parlamentari – La proposta di legge costituzionale, di cui è relatrice la collega Roberta Alaimo, prevede in particolare la modifica all’articolo 119 della Costituzione per inserire il riconoscimento delle peculiarità delle Isole e il superamento degli svantaggi derivanti dall’insularità. In questo modo, poniamo al centro e riconosciamo le peculiarità delle nostre isole e i problemi e le conseguenze a esse legati, garantendo così il loro pieno sviluppo”.

E concludono: ”La seconda approvazione di oggi, dopo il primo ok del Senato, è un grande risultato che arriva a valle di un percorso che ha visto impegnati migliaia di cittadini e le istituzioni, al quale il MoVimento 5 Stelle ha contribuito significativamente. Ora il testo ritorna al Senato e attendiamo altri due via libera per l’approvazione definitiva”.

“Il riconoscimento dell’insularità, anche da parte della Camera dei deputati, dopo l’ok del Senato, rende giustizia ai siciliani che in tanti anni si sono dovuti sobbarcare costi altissimi per il loro status di vivere in un’isola”.

Così commenta Elvira Amata, capogruppo di Fratelli d’Italia e presidente della commissione statuto dell’Ars.

“Finalmente viene riconosciuta la condizione d’insularità con la proposta di modifica dell’art.119 alla Costituzione, fondamentale per tutti noi, che viviamo come i sardi in una grande isola – prosegue Amata – E’ una battaglia che vince la Sicilia e che vincono i siciliani costretti a vivere in una condizione di svantaggio in partenza. L’Assemblea regionale aveva anche votato un disegno di legge voto per arrivare a conseguire questo grande risultato che comporterà misure compensative per i cittadini siciliani e sardi”, conclude Amata.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it