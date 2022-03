Eleme2022, Zuccarello candida Salvatore Totaro, medico dei no paura day

di Michele Bruno – Arriva il quarto candidato a Sindaco dopo Federico Basile, Gino Sturniolo e Franco De Domenico. Quando ancora il centrodestra non ha fatto un nome definitivo, con i centristi che spingono per Maurizio Croce, nell’area che potremmo finire di destra antisistema e populista si muove senza difficoltà Futuro Trasparenza e Libertà, il partito di ambizioni nazionali fondato da Santi Daniele Zuccarello, ex consigliere comunale di Messina.

Non sarà però lui a candidarsi a Sindaco di Messina. In linea con le sue ambizioni italiane, l’ex membro del civico consesso ha deciso di lanciare Salvatore Totaro, medico conosciuto soprattutto negli ambienti novax e negazionisti, quelli delle piazze del No Paura Day.

Salvatore Totaro è membro del Comitato Nazionale Cure Domiciliari, ed era stato sospeso dall’Ordine dei medici per inadempimento all’obbligo vaccinale. Oggi è stato presentato in conferenza stampa con Zuccarello.

Ftl punta a vincere ed entrare in Consiglio Comunale, ma dice Zuccarello “non saremo un taxi per nessuno e non faremo accordi con nessuno”. Si punta anche ad andare in altri comuni, non solo in Sicilia, infatti è già pronto il candidato per Palermo.

“Vogliamo rappresentare il 70% degli italiani, quelli che non vanno a votare” ha detto Zuccarello.

Totaro ha detto inoltre che verranno coinvolti nel percorso elettorale della lista anche gli ordini professionali e ha più volte fatto riferimento al concetto di meritocrazia, su cui si vuole puntare.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it