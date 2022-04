Eleme2022, le ambizioni siciliane di Salvini fanno cadere la candidatura Germanà

Dopo tre ore di riunione su zoom con la dirigenza siciliana della Lega, Matteo Salvini ha dato delle indicazioni chiare. Bisogna chiudere sulle candidature questo weekend. Salvini punta fortemente ad avere un suo uomo candidato alla Presidenza della Regione Sicilia, si prospettano quindi futuri tentativi per tentare di impedire a Nello Musumeci la sua ricandidatura. In alternativa il segretario del Carroccio vuole il candidato Sindaco per Palermo, dove già l’ex Assessore di Musumeci Roberto Lagalla si è candidato in solitaria, sostenuto dall’Udc. Spetterà al segretario siciliano Nino Minardo gestire le consultazioni con gli alleati del centrodestra. In quest’ottica Salvini è pronto a sacrificare Nino Germanà, che ha già ritirato la sua candidatura a Sindaco di Messina. Nel centrodestra si rafforza quindi la candidatura di Maurizio Croce, Commissario per il dissesto idrogeologico della Regione Sicilia, sostenuto da Beppe Picciolo con la sua Sicilia Futura, dai genovesiani di Ora Sicilia, e gli altri centristi.

