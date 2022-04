Sorrentino vorrebbe rendere Cateno immortale, pronto il nuovo film del maestro?

La fervida mente di Paolo Sorrentino non può restare ferma. E dopo la sconfitta agli Oscar con il promettente e commovente “È stata la mano di Dio” è già pronto a una nuova sfida.

Ancora nulla di certo, si tratta però di un lavoro in corso d’opera che starebbe già ingranando. Non sarà un film, ma con molta probabilità un docu-show su più puntate incentrato sulla figura dell’Ex Sindaco di Messina Cateno De Luca. Ci sarebbe già l’interessamento di Netflix e della casa di produzioni The Apartment Picture, che ha già prodotto “È stata la mano di Dio” e che annovera tra i suoi fondatori proprio un messinese, Dario Morelli.

Quest’ultimo si starebbe occupando delle questioni economiche e legali con Netflix. Proprio con Netflix Sorrentino e Morelli avevano collaborato per realizzare “Homemade”, la serie di cortometraggi di grandi registi in cui c’erano anche spezzoni diretti dal regista partenopeo. Al momento mancherebbe ancora l’accordo economico ma ci sarebbe l’intesa di massima, per cui Sorrentino sarebbe già al lavoro a cercare il protagonista della serie. Morelli è però una garanzia per artisti come Sorrentino. Già general counsel italiano di Fremantle media, l’avvocato è in grado di seguire tutti gli aspetti burocratici legati alla produzione e distribuzione cinematografica. Per esempio per la serie citata ha gestito tutte le questioni legali dal contratto di coproduzione a quello con Netflix, a tutti gli accordi con i diversi registi coinvolti.

Il maestro napoletano comunque non è nuovo ai ritratti di grandi uomini politici, si pensi al riuscitissimo “Il Divo” sulla vita di Giulio Andreotti. E proprio a Toni Servillo starebbe pensando Sorrentino con i suoi collaboratori. L’attore è stato protagonista del citato film, ma anche dei capolavori “La Grande Bellezza”, in cui interpreta un eccentrico giornalista fallito a fine carriera, o ancora di “Le conseguenze dell’amore”, in cui è un ex commercialista facoltoso che finisce nelle grinfie della mafia. Tutti film incentrati sulla biografia di un personaggio eccezionale. Servillo sarebbe stato già contattato.

Avrebbe però un avversario di tutto rispetto. Il grande regista starebbe visionando anche alcune interpretazioni del nostro Ninni Bruschetta, che potrebbe alla fine strappare il ruolo e trasformarsi nell’Ex Primo cittadino di Messina.

Insieme a spezzoni di video presi da tg e dirette facebook, ci sarebbero infatti le parti dialogate e sceneggiate con gli attori. Ci si aspetta un ritratto a metà tra l’esaltazione del personaggio e la satira sui suoi modi di fare non sempre ortodossi. Un film che sicuramente spaccherà i giudizi della critica.

Chi ha potuto sentire Sorrentino ci ha riferito: “è da molto tempo che segue De Luca, dalle sue dirette Facebook durante il primo lockdown. Questa figura istrionica e teatrale lo ha affascinato. Per Sorrentino De Luca è il nuovo Divo Giulio”.

