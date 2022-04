Lipari, nuovi orari per le aree pedonali del centro storico

Entra in vigore l’Ordinanza di Polizia Municipale n. 14/COM del 21/3/2022 che modifica la viabilità del centro storico fino al 31 ottobre 2022.

Più nel dettaglio, sono istituite le seguenti AREE PEDONALI, con divieto di transito e sosta (con rimozione forzata) per tutte le categorie di veicoli inclusi i veicoli muniti del contrassegno per diversamente abili:

CORSO VITTORIO EMANUELE

GIORNI FERIALI

dalle ore 11:00 alle ore 6:00 del giorno successivo.

DOMENICA E FESTIVI sempre vigente, 0/24.



VIA ROMA E PIAZZA UGO DI S. ONOFRIO – MARINA CORTA

dalle ore 16:00 alle ore 2:00 del giorno successivo.



VIA GARIBALDI

(dall’incrocio con via Umberto I a Piazza Ugo di S.Onofrio)

dalle 09:00 alle ore 07:00 del giorno successivo.



VIA MAUROLICO

sempre vigente, 0/24.

A differenza degli anni precedenti, esclusivamente negli orari residuali rispetto a quelli di area pedonale, vige il libero transito e non più la ZTL.

In Piazza Ugo di S. Onofrio a Marina Corta – dove è previsto il divieto di sosta 0/24 – e nella Via Mons. Bernardino Re sono istituiti, oltre a quelli riservati ai diversamente abili e regolati da appositi atti e ordinanze, degli stalli dedicati al carico e scarico merci, a taxi e mezzi turistici o ad altre categorie specifiche: per il testo integrale dell’Ordinanza n. 14/COM è possibile consultare l’Albo Pretorio On Line sul sito istituzionale

www.comunelipari.it

