Certamen Mutycense: vittoria per Antonio Tommaso Nastasi del liceo Impallomeni di Milazzo

Nuovo successo per il Liceo “Impallomeni” di Milazzo. Antonio Tommaso Nastasi della classe V A Liceo Classico ha vinto il primo premio nella sezione seniores al Certamen Mutycense, organizzato dal Liceo Campailla-Galilei di Modica con la supervisione di un gruppo di esperti di fama nazionale come Maurizio Bettini, Eva Cantarella, Laura Pepe, Marco Formisano, Aglaia McClintock e Massimo Raffa.

La competizione, alla quale hanno partecipato 255 studenti provenienti da 45 licei classici e scientifici di tutta Italia, prevedeva la traduzione e il commento morfo-sintattico e contenutistico di un brano dal latino e infine la composizione di un breve testo argomentativo che mettesse il brano assegnato in relazione con altri testi moderni proposti dalla Commissione.

Ogni anno viene scelto un tema sul quale i candidati possono prepararsi utilizzando la bibliografia indicata nel bando. Quest’anno è toccato a “Voce, suono, rumore”. Non si tratta quindi soltanto di una gara di traduzione; i candidati devono dar prova di saper cogliere gli aspetti culturali e antropologici dei testi proposti.

La giuria composta da Eva Cantarella e Marco Formisano ha premiato il lavoro di Antonio Nastasi con la seguente motivazione:

«L’elaborato […] si classifica primo soprattutto per l’ottima resa, a cui si accompagna un commento stilistico preciso e originale; il confronto con il passo di Quintiliano è molto denso e svela una conoscenza approfondita della retorica antica.

Inoltre, la discussione del passo del Palomar di Calvino è condotta con intelligenza e maturità e con un piacevolissimo stile. Questo elaborato, infine, denota una sicura conoscenza della musica novecentesca e una grande originalità nell’approccio ai testi e alla tematica oggetto di discussione.» “È stato meraviglioso ricevere questo riconoscimento e, soprattutto, prender parte ad una competizione stimolante e coinvolgente, in cui poter ridare linfa vitale ai tesori letterari del mondo classico – ha commentato a caldo Antonio. – Un particolare ringraziamento a tutti i miei docenti e, in particolare, al professore Massimo Raffa e alla professoressa Concetta Cicero, con cui ho potuto scoprire il fascino della lingua e cultura latina.”

Dopo il recente successo di Francesco Dieni (III A Classico) nella sezione iuniores del Certamen Peloritanum di Messina, il palmarès dell’istituto diretto dalla Prof.ssa Francesca Currò si arricchisce di un nuovo, prestigioso trofeo, per la soddisfazione di tutta la comunità scolastica e in particolare del Prof. Massimo Raffa, che oltre ad essere referente d’Istituto per i certamina di lingue classiche ha anche curato la preparazione di Antonio.

