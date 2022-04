Buzzanca e De Luca fanno pace, il post della concordia

di Michele Bruno – “Siamo caratteri forti e reattivi!

La politica non può diventare un’arena mediatica per gli amanti degli scontri senza confini e senza limiti. Io e Peppino abbiamo concordato che non è opportuno andare in Televisone per proseguire uno scontro che non doveva neanche iniziare.

Non ci sarà nessun altro confronto/scontro a due se non saranno presenti anche gli altri sindaci che hanno amministrato Messina dal 1994 in poi.”

E’ questo il contenuto dell’ultimo post social di Cateno De Luca, uscito 30 minuti fa circa, con cui si pone fine alla guerra mediatica con l’ex Sindaco Giuseppe Buzzanca (che ha poi ricondiviso il post) e si mette da parte anche il confronto televisivo che si sarebbe dovuto svolgere tra i due.

Alla fine è quasi un Pesce d’Aprile ritardato, il litigio social che si è appena concluso. I due hanno solo scherzato. Un tono che sembra quello di due ex amici che si sono ritrovati ed hanno fatto appena la pace.

