Salvatore Grosso eletto segretario cittadino di Azione a Messina

Sabato 2 aprile, alla presenza del segretario provinciale Letterio Grasso e dei rappresentanti del direttivo provinciale e regionale, si è svolto il primo congresso comunale di Azione Messina, che ha eletto Salvatore Grosso come segretario cittadino del partito nella città dello stretto.

32 anni, laureato in Scienze Geologiche all’Università di Ferrara con indirizzo costiero, nel corso degli anni accademici ha collaborato con le università di Melbourne e Cádiz approfondendo le dinamiche legate alla gestione integrata dei litorali e dei rischi a loro annessi. Negli ultimi anni ha seguito con attenzione gli sviluppi del mondo ambientale ricoprendo ruoli tecnici e di gestione procedure ambientali per diverse società italiane, tra cui Eni, Italiana Petroli e Italgas. In Azione ricopre già il ruolo di responsabile per la regione Sicilia in materia di ambiente e transizione ecologica.

