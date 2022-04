Sport, M5s al commissario Santoro: “Dal Pnrr 10 milioni per gli impianti sportivi, Messina si faccia trovare pronta”

«Un’occasione da non farsi sfuggire per rilanciare il settore in città dopo la disastrosa gestione della Giunta De Luca». Così, in una nota, i consigliere del M5s Andrea Argento, Cristina Cannistrà e Giuseppe Fusco, firmatari di un’interrogazione con la quale spronano il commissario Leonardo Santoro a sfruttare l’opportunità offerta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per lo Sport, intercettando i fondi del Pnrr destinati alla realizzazione o la rigenerazione di impianti sportivi che favoriscano il recupero di aree urbane, con l’obiettivo di incrementare l’inclusione e l’integrazione sociale.

«Nell’ambito del “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza” – precisano i consiglieri – Il Governo ha pubblicato una manifestazione d’interesse per potenziare l’impiantistica sportiva tramite tre linee di intervento, suddivise in due avvisi pubblici. Grazie ai fondi messi a disposizione dallo Stato, circa 10 milioni di euro per Messina, il comune potrebbe dotarsi di nuove fondamentali strutture, riqualificando inoltre i tanti impianti in preda al degrado a causa del totale immobilismo della scorsa Amministrazione, che ha del tutto abbandonato il settore dello sport, con conseguenze disastrose sulle numerose associazioni cittadine costrette a emigrare in provincia o a chiudere i battenti. Dopo il mancato stanziamento di risorse per gli impianti sportivi in Bilancio, sarebbe finalmente possibile tornare a investire in un comparto che ha urgente bisogno di linfa vitale, con la possibilità di creare ex novo impianti polivalenti indoor, cittadelle dello sport, campi e piscine, rimettendo a nuovo al contempo le tante realtà del territorio che necessitano di interventi urgenti. Per farlo è però necessario presentare dei progetti entro il prossimo 22 Aprile. Non c’è più tempo da perdere».

«Altrettanto importante – conclude – è l’avviso relativo al Cluster 3, finalizzato alla realizzazione di nuovi impianti o alla rigenerazione di impianti esistenti che siano di interesse delle Federazioni Sportive, con lo scopo promuovere la cultura sportiva e garantire la medesima visibilità a tutte le discipline. Il Coni ha già manifestato la propria disponibilità a collaborare con l’Amministrazione, e lo stesso vale per le tante associazioni cittadine che in questi anni sono state messe ai margini. Adesso la “palla” passa al Commissario, che deve attivarsi nell’immediato, coinvolgendo in primis tutte le delegazioni e gli enti interessati».

