Trasporto pubblico studenti universitari: stamani seduta della I Commissione consiliare

La I Commissione consiliare Trasporti, presieduta dal consigliere Libero Gioveni, ha affrontato stamani le problematiche legate al trasporto pubblico rivolto soprattutto agli studenti universitari, in relazione al raggiungimento dei poli Annunziata e Papardo. Alla seduta, il Presidente Gioveni ha convocato l’Unione degli Universitari, rappresentata da Damiano Di Giovanni, e l’ATM S.p.A., rappresentata dai responsabili di esercizio del gommato e della tranvia, Santino Trimarchi e Marco Pellerito.

“Nel corso del dibattito – ha spiegato il Presidente – sono state focalizzate dal sindacato degli studenti alcune criticità legate alla frequenza delle corse che non sembrerebbe essere ogni mezz’ora come dichiarato dall’Azienda Trasporti. I tecnici presenti però – ha concluso Gioveni – hanno dissentito sulla critica mossa, evidenziando in ogni caso un servizio soddisfacente sia su ferro che sul numero dei bus con le linee 16, 23, 24, 31 e con la linea 39, che via autostrada parte direttamente da Tremestieri raggiungendo il polo Papardo”.

