Maurizio Croce è il candidato sindaco del centro destra senza Lega e FdI

“Accolgo con sincero orgoglio e con senso di profonda responsabilità l’ennesimo atto di stima e di fiducia nei miei confronti reso pubblico in giornata dalle forze politiche che hanno proposto e che continuano a sostenere, con convinzione, la mia candidatura a sindaco di Messina. Un ulteriore input che stimola in me la forza e la determinazione necessarie per affrontare questa sfida avvincente. Già da domani sarò al lavoro per questo nuovo ed affascinante traguardo. Nel più breve tempo possibile, sono certo che il centrodestra, in tutte le sue componenti, troverà la convergenza definitiva e necessaria per costruire insieme un grande progetto di rinascita della nostra città”. Così Maurizio Croce ha accolto la dichiarzione di fiducia di cinque forze del centro destra Forza Italia, Ora Sicilia, Sicilia Futura, Udc e Democrazia Liberale.

Il centro resta dunque resta spaccato, nonostante l’ultimo appello di stamattina da parte della Lega con il coordinatore cittadino di Messina per “Prima l’Italia” Nino Beninati e la coordinatrice provinciale Daniela Bruno che avevano detto: “Si rende necessario far convergere le energie di tutto il centrodestra per consegnare alla città di Messina un’alternativa credibile e responsabile. Il centrodestra deve essere in grado di fare squadra perché solo la compattezza può garantire alla città un progetto politico serio e duraturo. Prima l’Italia è impegnata in questo senso per intavolare proposte e riflessioni al fine di fare da collante rispetto a una offerta politica alternativa alla sinistra e a chi ha governato la città negli ultimi anni. Ed è per questo che auspichiamo di poter trovare insieme alle altre forze in campo, una sintesi condivisa in tempi stretti dapprima sulle progettualità programmatiche e poi su una figura che sia capace di unire la coalizione nel segno della responsabilità.”

