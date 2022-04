Il Presidente Mattarella in visita a Messina la prossima settimana

Su invito del presidente della Fondazione Bonino Pulejo e della Ses, Lino Morgante, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà a Messina il 13 aprile, in occasione della celebrazione dei 50 anni della Fondazione e dei 70 anni della Gazzetta del Sud. Si tratta della prima visita ufficiale di Sergio Mattarella a Messina. Al termine della serata la consegna del Premio internazionale intitolato a Uberto Bonino e alla moglie Maria Sofia Pulejo.

Il presidente Mattarella assisterà anche al concerto dell’Orchestra dell’Accademia del Teatro alla Scala diretta dal maestro David Coleman. Il programma unirà due “mondi” musicali eterogenei se non opposti: il Concerto per violino in re maggiore op. 35 di Pëtr Il’ič Čajkovskij (il solista sarà Vikram Francesco Sedona) e la Sinfonia n. 7 in la maggiore di Ludwig van Beethoven.

L’iniziativa celebrerà anche i 162 anni dello storico Giornale di Sicilia, il cui gruppo è entrato a far parte della Ses nel 2017.

Saranno imposte per motivi di ordine pubblico una sere di misure di sicurezza che limiteranno fortemente il traffico veicolare in centro Città. Dalle 14 alle 24 del 13 aprile, sarà istituito il divieto di sosta, con zona rimozione coatta e collocazione di idonea segnaletica stradale verticale: a lato est della carreggiata est di via Garibaldi, nel tratto compreso tra largo Minutoli e viale Boccetta, consentendo la sosta delle autovetture autorizzate delle Autorità che interverranno alla cerimonia di cui in premessa: Sarà vietato parcheggiare anche in entrambe i lati di via Argentieri, nel tratto compreso tra via Cavalieri della Stella e via Pozzoleone, in tutti e due i lati di via Gasparro, nel tratto compreso tra via Cavalieri della Stella e via Pozzoleone, di via Casalaina, e di via Aspa. Nelle stesse strade sarà inoltre stabilito il divieto di transito veicolare, con collocazione di idonee barriere.

