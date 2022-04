Riforma del catasto, aprono a Messina i banchetti informativi di Confedilizia

Venerdì 8 aprile a partire dalle ore 10.30 a piazza Lepanto si svolgerà la campagna di informazione sulla riforma del catasto promossa da Confedilizia Messina. L’iniziativa ha lo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica sulle ripercussioni che la revisione delle rendite catastali voluta dal Governo potrà causare in danno ai proprietari di immobili, in termini di aumento della tassazione e modifica della categoria catastale delle abitazioni. Inoltre, la riforma penalizzerà ulteriormente il settore delle compravendite immobiliari, con un inevitabile aumento delle imposte di registro.

Oltre all’aumento della tassazione sugli immobili, la revisione delle rendite catastali rischia di colpire duramente anche la prima casa, incidendo sul calcolo dell’ISEE e compromettendo la fruizione delle prestazioni sociali e dei servizi di pubblica utilità ai cittadini.

“Chiediamo la partecipazione di tutti i proprietari di casa – spiega il presidente dell’associazione Sebastiano Maio – in quanto solo con il sostegno di tutti Confedilizia potrà far sentire la propria voce a livello nazionale; rivolgiamo l’invito anche ai candidati a Sindaco della città alle prossime elezioni comunali, affinché prendano parte all’iniziativa illustrando le azioni politiche che intendono mettere in campo a livello locale per il settore immobiliare”.

