Sicilia Vera, sold out alle Ciminiere di Catania per la convention del 9 aprile

A poco più di 48 ore dalla Convention di Sicilia Vera, in programma sabato 9 aprile alle Ciminiere di Catania, si registra il tutto esaurito.

Sono 1200 i posti riservati sul sistema di prenotazione del sito di Sicilia Vera, la capienza massima della sala.

“Un risultato, commenta il leader del movimento e candidato alla presidenza della Regione Cateno De Luca, che rende la misura dell’entusiasmo e dell’interesse che c’è attorno al nostro progetto politico.”

Presenti la rappresentanza di 131comuni su un totale di 241 delle sei province della Sicilia Orientale.

Nello specifico saranno presenti 53 comuni della provincia di Messina, 40 di Catania, 12 Siracusa, 8 Caltanissetta, 12 Enna, 6 Ragusa.

“Siamo pronti, spiega il candidato alla Presidenza della Regione Cateno De Luca, a presentare coloro che hanno già scelto di candidarsi alle prossime elezioni regionali per sostenerci. è un momento particolarmente importante per noi e per i nostri associati. Dobbiamo fare il punto sulla situazione organizzativa nel territorio e sulla campagna di tesseramento in corso che sta procedendo speditamente.”

Visto il grande numero di richieste di partecipazione pervenuto per la Convention è stata allestita un’area extra con alcuni maxischermi per consentire la partecipazione di quanti avevano provato ad effettuare la registrazione trovando però tutto esaurito. A disposizione 300 posti aggiuntivi fino ad esaurimento.

