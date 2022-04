Torna InterculturalFest, la manifestazione che porta il Capodanno srilankese a Messina

Torna l’InterculturalFest, la manifestazione che porta i giochi del Capodanno srilankese a Messina. Due appuntamenti, il 10 e il 24 aprile.

«Ritroviamo un grande momento di integrazione», le parole del segretario generale Cisl Antonino Alibrandi e del presidente dell’Anolf Messina Carlo Mastroeni.

Messina, 7 aprile ’22. Dopo due anni di stop per l’emergenza Covid ritorna l’InterculturalFest 2022, la manifestazione organizzata dall’Anolf Cisl di Messina e dallo SriLanka Cultural Club dedicata ai festeggiamenti del Capodanno srilankese. Un’occasione per riunire la grande comunità cingalese che risiede non solo a Messina ma in tutto il territorio siciliano. Quest’anno sono due appuntamenti:

• domenica 10 aprile presso il Campo sportivo Ex Mandalari si terrà un torneo regionale di Cricket;

• domenica 24 Aprile presso il Campo sportivo EX Mandalari si terranno i giochi tradizionali dei festeggiamenti del Capodanno.

La partecipazione è gratuita ed è aperta a tutti.

«Le comunità straniere – sottolineano il segretario generale della Cisl Messina Antonino Alibrandi e il presidente di Anolf Messina, Carlo Mastroeni – ci offrono l’opportunità di conoscere varie sfaccettature delle loro culture, si aprono al territorio e alla comunità locale mostrando aspetti del loro vivere, aiutandoci a conoscere chi contribuisce ad arricchire il nostro territorio. L’Integrazione passa anche da qui, dalla conoscenza dell’altro e dalla condivisione di momenti di gioia. È nostro dovere essere presenti e contribuire alla crescita di questi valori all’interno di una società che ha sempre più bisogno di stimoli positivi mirati all’accoglienza».

