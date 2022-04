EleMe2022 e Referendum, troppi quesiti? Per Germanà si deve votare in due giorni

In vista della concomitanza tra Elezioni amministrative, Referendum sulla Giustizia e sul nuovo Comune di Montemare, tutti nello stesso giorno, il 12 Giugno, Nino Germanà, deputato della Lega alla Camera, interviene:

“È stata stabilita nella giornata di domenica 12 giugno, come è noto, la data in cui si svolgeranno le elezioni amministrative. I cittadini residenti nei comuni interessati dal rinnovo delle amministrazioni, saranno chiamati per esprimere il loro voto soltanto nella giornata di domenica 12 giugno. Questo potrebbe comportare un notevole problema per migliaia di votanti perché ogni elettore che si recherà al seggio si dovrà confrontare con 8 quesiti o 9 come nel caso di Messina. Una scheda per il consiglio comunale, una scheda per le circoscrizioni, sei quesiti per il referendum sulla giustizia e un quesito sul referendum Montemare (Messina). Il rallentamento delle procedure di voto sarà spaventoso per non parlare degli errori che ci saranno, soprattutto per gli anziani. Inoltre non si può ignorare che dopo due anni di pandemia e di restrizioni, domenica 12 giugno ci saranno battesimi, cresime, comunioni, matrimoni e l’assalto alle spiagge se ci dovesse essere una bella giornata. Il governo regionale pensi subito ad una norma che ci consenta di votare in 2 giorni, domenica 12 e lunedì 13, come si è già fatto in passato”.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it