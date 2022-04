InterculturalFest, primo appuntamento ieri con i giochi del Capodanno srilankese a Messina

Una festa per oltre trecento persone. Dopo due anni di stop forzato a causa della pandemia sono ripartite le iniziative interculturali della Cisl e dell’Anolf Messina con l’InterculturalFest, la manifestazione dedicata al Capodanno srilankese ed occasione per riunire la grande comunità cingalese che risiede non solo a Messina ma in tutto il territorio siciliano. Al campo ex Mandalari, nel pomeriggio di ieri, il primo appuntamento con il torneo di cricket che ha visto impegnate 12 squadre provenienti da tutte le province siciliane. Tutte con un solo obiettivo, quello di stare insieme e dare spazio alle proprie tradizioni.

«È stato un momento di condivisione tra le comunità locali e srilankesi – sottolinea il segretario generale della Cisl Messina, Antonino Alibrandi – auspichiamo che queste iniziative possano continuare e che attraverso lo sport si possa veicolare un messaggio di pace ed integrazione tra i popoli di tutto il mondo».

Il prossimo appuntamento con l’InterculturalFest 2022 sarà domenica 24 aprile presso il Campo sportivo ex Mandalari quando si terranno i giochi tradizionali dei festeggiamenti del Capodanno srilankesi.

