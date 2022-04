Nursind denuncia: “ferito a un piede infermiere 118 senza scarpe antinfortunistica”

“Mancano i dispositivi di sicurezza per gli infermieri del 118 e un operatore si ferisce a un piede. Lo rende noto il sindacato Nursind che in questi mesi ha sollecitato l’Asp a fornire scarpe e dispositivi di protezione individuale per tutelare la salute dei colleghi L’episodio è accaduto nei giorni scorsi in provincia di Messina dove un operatore di turno stava effettuando il trasporto di un paziente con infarto da Francavilla all’Emodinamica di Taormina. All’arrivo in ospedale, al momento del trasbordo sul lettino dell’ Emodinamica, è caduta la bombola dell’ossigeno sul piede provocando una frattura del primo dito del piede destro, con prognosi iniziale di 21 giorni per infortunio e astensione da lavoro”.

E’ questa la denuncia del Nursind, il sindacato degli infermieri, su un caso che sarebbe avvenuto nel messinese.

“Tutto questo – spiega la segreteria territoriale del Nursind Messina – non sarebbe accaduto se avessero fornito per tempo le scarpe antinfortunistica. Purtroppo l’operatore sanitario stava lavorando con le sue scarpe da ginnastica. Da tempo chiediamo che ci vengano forniti i dispositivi per il 118, ma ad oggi nonostante la denuncia fatta alla Procura ancora non si è fatto nulla”.

