Una perdita dalla condotta che serve gli abitanti della zona centro sud, compresa tra Via

Santa Marta, Via Camaro San luigi, Camaro Superiore, Camaro San Paolo e tutta la

Parte Bassa del Viale Europa, sta impegnando i tecnici di AMAM da alcune ore nella

riparazione e comporterà la sospensione dell’erogazione del flusso d’acqua per consentire

che tutte le operazioni avvengano in sicurezza.

