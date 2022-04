Torri Morandi, la svolta del nuovo Commissario

di Michele Bruno – Le Torri Morandi saranno presto aperte, e non solo per questa Primavera e per la stagione estiva. Lo saranno tutto l’anno. E’ questa la prima svolta che il nuovo Commissario Leonardo Santoro darà all’area di parcheggi rispetto al passato.

Assieme ad Atm e Dipartimento urbanistica si è deciso non solo questo, ma che, per incentivarne la fruizione, le tariffe saranno più basse rispetto a quanto accaduto finora: 1 euro al giorno da Lunedì a Venerdì, Sabato e Domenica, 2 euro.

Sarà come sempre Atm a gestire i parcheggi e vendere i titoli di sosta. Il Commissario ha voluto così anticipare la prossima amministrazione, che si sarebbe trovata a decidere a Estate già iniziata.

Nelle motivazioni del Commissario questa scelta è stata fatta per agevolare il traffico nella zona di Torre Faro e dintorni, che con le stagioni più soleggiate diventa meta di molti messinesi.

