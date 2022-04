La messinese Noemi David confermata alla conduzione di “Italian Green” su raidue

Italian Green – Viaggio nell’Italia sostenibile è il nuovo programma di RAIDUE dedicato all’ambiente, presentato da 4 giovani ma già noti conduttori (in ordine alfabetico): Mario Acampa, Riccardo Cresci, Noemi David e Marco Martinelli, ideato e prodotto da Gianluigi Polisena.

In onda per 4 puntate, ogni sabato alle ore 10.15 su Rai2 a partire dal 16 aprile, Italian Green parla di ambiente e sostenibilità in chiave positiva, costruttiva e a tratti ludica, intersecando anche temi legati alla Giornata Mondiale della Terra del 22 aprile.

La sensibilità ormai universalmente diffusa sui temi legati all’ecologia e alla salvaguardia del patrimonio paesaggistico, rendono questi argomenti di grande attualità. Attorno ad essi sono in corso dibattiti, confronti, programmazioni politiche ed economiche a livello internazionale, proprio perché è principalmente sull’ambiente che si gioca il futuro dell’umanità. Forse in pochi lo sanno o non ne hanno percezione, ma ad esempio l’Italia è tra i Paesi più virtuosi in Europa, anche più della Germania, nel riciclo dei rifiuti. Così come il nostro Paese è tra i primi al mondo per efficienza energetica ed uso delle energie rinnovabili. Il programma, intende uscire dai toni catastrofisti e presentare invece questo tema con aspetti propositivi, costruttivi, mettendo in evidenza azioni e modelli virtuosi in atto, soprattutto in Italia, in merito alla salvaguardia dell’ambiente. Il format vuole quindi raccontare ed evidenziare alcune delle eccellenze del mondo produttivo italiano che, nei singoli settori, abbiano avviato percorsi di sviluppo sostenibile e pratiche virtuose. La narrazione avviene utilizzando linguaggi freschi e facilmente comprensibili.

All’interno di ogni puntata saranno presenti testimonianze, interviste, contributi artistici di nomi noti dello spettacolo, della musica, dello sport, del giornalismo e dell’imprenditoria che raccontano il loro modo di intendere la sostenibilità, lanciando messaggi diretti soprattutto alle giovani generazioni per la salvaguardia del pianeta. Set del programma è una particolare location, una ex fabbrica a ridosso del centro di Roma recuperata e trasformata in area culturale polivalente, mentre la descrizione delle singole realtà produttive è stata composta con video e interviste realizzati all’interno delle stesse. Ad accompagnare i quattro conduttori anche una band musicale “green” che utilizza strumenti molto originali, fatti con oggetti di recupero che prendono nuova vita grazie ai particolari suoni emessi.

Nella prima puntata, in onda il 16 aprile, saranno protagoniste tre virtuose realtà aziendali impegnate in originali percorsi di sostenibilità: Garofoli, Lombardini 22 e SLAMP. Non mancheranno gli interventi di volti noti che hanno accolto la filosofia green: si va da Alessandro Gassmann, che parla del suo libro #Green Heroes, alla simpatia di Carlo Conti, dalle belle sonorità di Noemi e del gruppo torinese “Eugenio in Via di Gioia”. Infine, le interviste al rappresentante della piccola imprenditoria del Lazio, Fausto Bianchi, e all’esperta di energia ed economia circolare Annalisa Corrado. Tutto naturalmente declinato in chiave di intrattenimento leggero e… sostenibile.

Italian Green è un programma di Peppe Tortora e di Tiziana Torti e Fabio Benvenuti, prodotto da EtraLab in collaborazione con RaiDue, con la regia di Stefano Sartini.

I CONDUTTORI (in ordine alfabetico)

Mario Acampa (conduttore programmi Rai YoYo e RaiGulp), Riccardo Cresci (conduttore programma RaiGulp Green Meteo e O Anche No sulla disabilità), Noemi David (è il volto ufficiale del sito Skuola.net, e Marco Martinelli (showman scoperto dalla Carrà a Forte Forte Forte, cantante prodotto da Mariella Nava e conduttore di programmi Rai di divulgazione scientifica come Memex La Scienza in Gioco e Galileo).

