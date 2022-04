Poste Italiane celebra Gazzetta del Sud con gli annulli filatelici, stasera Mattarella a Messina

di Michele Bruno – Sono stati attivati stamattina presso il Teatro Vittorio Emanuele di Palermo gli annulli dedicati al settantesimo anniversario della Fondazione di Gazzetta del Sud e del cinquantesimo dell’istituzione della Fondazione Bonino-Pulejo.

All’evento hanno partecipato Fabio Tempera per Filatelia Poste Italiane – che ha dichiarato “Un privilegio onorare la celebrazione di questi due grandi traguardi con dei speciali annulli” e Margherita Leto per Fondazione Gazzetta e Fondazione Bonino Puilejo, che ha affermato: “È un anniversario importante che non potevamo non festeggiare con Poste Italiane, un grande Gruppo che ci ha consentito oggi di poter essere qui al teatro Vittorio Emanuele per gli annulli postali”.

Poste Italiane ha allestito per l’occasione una postazione dove fino alle ore 14.30 è possibile timbrare con il bollo speciale le corrispondenze presentate e che verrà disallestita per lasciare spazio al grande evento celebrativo cui presenzierà il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, su invito di Lino Morgante presidente della Fondazione Bonino Pulejo e della Società Editrice Sud.

Eventuali commissioni filateliche potranno essere inoltrate a: Poste Italiane / Filiale di Messina 1.

Per stasera intanto è tutto pronto. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà a Messina, in occasione della celebrazione dei 50 anni della Fondazione Bonino-Pulejo e dei 70 anni della Gazzetta del Sud. Si tratta della prima visita ufficiale di Sergio Mattarella a Messina. Al termine della serata la consegna del Premio internazionale intitolato a Uberto Bonino e alla moglie Maria Sofia Pulejo.

Il presidente Mattarella assisterà anche al concerto dell’Orchestra dell’Accademia del Teatro alla Scala diretta dal maestro David Coleman. Il programma unirà due “mondi” musicali eterogenei se non opposti: il Concerto per violino in re maggiore op. 35 di Pëtr Il’ič Čajkovskij (il solista sarà Vikram Francesco Sedona) e la Sinfonia n. 7 in la maggiore di Ludwig van Beethoven.

L’iniziativa celebrerà anche i 162 anni dello storico Giornale di Sicilia, il cui gruppo è entrato a far parte della Ses nel 2017.

Mattarella sarà al Teatro a partire dalle 19.30. L’evento di stasera potrà essere seguito dalle 18:30 integralmente sui canali del Gruppo Ses in diretta televisiva su Rtp (canali dtv 17 e 517), Tgs (canali 15 e 515), Gds tv (72 e 572) e in diretta streaming sul sito web gazzettadelsud.it e gds.it.

