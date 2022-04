Aggredisce ex moglie in coda al semaforo. Arrestato dalla Polizia

Dalla ricostruzione dei fatti effettuata dagli agenti tempestivamente intervenuti a seguito di segnalazione in sala operativa, è emerso che la vittima sarebbe stata aggredita nella tarda serata di martedì scorso mentre si trovava a bordo della propria autovettura, in coda al semaforo. L’ex, dal carattere possessivo e aggressivo, l’avrebbe raggiunta brandendo quella che, in seguito, è risultata essere una fiaccola in cartone pressato di circa 50 centimetri. Con la stessa avrebbe mandato in frantumi il vetro dello sportello per poi colpirla ripetutamente con violenza inaudita.