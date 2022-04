Montemare, il Commissario ad acta indice il referendum

Il Commissario ad acta Vincenzo Raitano, nominato dalla Regione Siciliana per l’indizione del Referendum Montemare, con decreto commissariale n. 15, di oggi, venerdì 15, ha indetto per domenica 12 giugno 2022 la consultazione referendaria recante “Progetto di variazione territoriale riguardante l’istituzione del comune autonomo Montemare, ex XII e XIII quartiere del Comune di Messina” avente il seguente quesito:

“Volete che le frazioni corrispondenti al territorio dell’ex XII e XIII quartiere del Comune di Messina siano elette in comune autonomo con la denominazione di Comune autonomo Montemare?”.

La votazione avrà luogo domenica 12 giugno 2022, dalle ore 7 alle 23, in concomitanza con i cinque referendum popolari abrogativi dichiarati ammissibili con sentenze della Corte Costituzionale e con le elezioni amministrative che interesseranno il Comune di Messina.

