Riaperta la via Direzione Artiglieria a Camaro-Bisconte

A seguito dell’ordinanza dirigenziale n. 458 dello scorso 9 aprile relativa ai lavori di riqualificazione ambientale e risanamento igienico dell’alveo del torrente Catarratti-Bisconte e opere viarie, è stata ripristinata la circolazione stradale in via Direzione Artiglieria.

Il transito veicolare nella predetta via in entrambi i sensi di circolazione e la contestuale interdizione alla circolazione nel tratto della via Comunale Camaro, compreso tra le vie Modica e Santa Marta, comportano la modifica della regolazione semaforica dell’intersezione viale Marina Russa, vie Comunale Camaro, Direzione Artiglieria e Modica, per il tempo necessario al completamento dei lavori.

Per tali ragioni il Servizio Mobilità Urbana ed Autoparco ha adottato una nuova regolazione semaforica per consentire alle correnti veicolari provenienti da via Modica, unica strada di ingresso e uscita da fondo Pistone, di immettersi nella via Marina Russa senza interferire con le altre correnti veicolari. Con altra ordinanza n. 459 sono stati istituiti i divieti di sosta 0-24, con zona rimozione coatta, e di transito veicolare nel tratto di via Camaro, compreso tra via Fiume Freddo e l’accesso lato mare della ditta Edilcolor 2000; ed è stata collocata idonea segnaletica di preavviso di strada chiusa al transito veicolare in via Santa Marta e in altre strade adiacenti, sempre per i lavori di riqualificazione nel torrente Catarratti-Bisconte e per la realizzazione di una nuova condotta fognaria.

