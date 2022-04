Sarebbe avvenuto stanotte alle 4:30 circa, poco prima della Galleria Telegrafo, sull’Autostrada A20, verso Messina, laddove si trova il restringimento di carreggiata per i lavori del Viadotto ritiro. Nell’incidente stradale sarebbero coinvolte tre auto, cause ancora non chiare. Gli agenti della Polizia Stradale del vicino distaccamento di Boccetta si stanno impegnando per verificarle. Ci sarebbero tre feriti, ma per fortuna non gravi.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it