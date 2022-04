La Lega si spacca a Messina, Daniela Bruno dice si all’accordo Basile-Germanà

di Michele Bruno – Si spacca di fatto la Lega a Messina. Netta divaricazione tra le volontà della segreteria regionale e la Lega messinese. Nino Germanà a quanto pare, infatti, non è da solo. A seguirlo e sostenerlo è la segreteria provinciale di Messina, con la sua Commissaria Daniele Bruno.

Bruno ha stabilito che il partito a Messina dovrà convergere sulla candidatura a sindaco di Federico Basile in vista delle prossime elezioni amministrative nella città di Messina. E su questo c’è pieno accordo e sintonia con Germanà.

“La nostra è una scelta convinta, diversa, fatta per la città e che in nessun modo voleva tradire il progetto politico e culturale che portiamo avanti. Ovvero, non volevamo anteporre l’attenzione ai bisogni della nostra comunità e il dialogo con i cittadini a qualsivoglia interesse di parte. In quest’ultimo mese Germanà non ha mai trattato a titolo personale, ma al contrario, si è fatto portavoce del progetto politico che abbiamo condiviso, e cioè convergere sulla figura di Federico Basile quale candidato sindaco. Ai messinesi dico che devono starci accanto, devono sostenerci, perché costruiremo insieme una città, Messina, di cui essere orgogliosi”.

Così la Commissaria provinciale della Lega formalizza quella che è una rottura politica interna a tutti gli effetti.

Servirà l’intervento di Matteo Salvini a ricomporre le due anime? E sarà risolutivo?

