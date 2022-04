Painting Sculpture allo spazio Macos

Venerdi 22 aprile 2022, alle ore 17.30, presso Lo Spazio Macos, in Via Cardines, 16 a Messina, sarà inaugurata e presentata, la mostra d’arte Painting Sculpture che si compone di due personali, Orizzonti Mutanti della messinese Serenella Costa, che precisa come rappresentare la pura realtà non sia nel suo stile, in quanto predilige dipingere il suo sentire con stile informale.

Sarà presentata dalla professoressa Flavia Tricomi che afferma:” La pittura di Serenella Costa si presenta con tratti sfumati e discreti. Il tema dominante è la natura, una natura mediterranea dove mare e cielo sono in primo piano, elemento di un paesaggio ora calmo, ora tempestoso, ora illuminato dalla luce del giorno o del tramonto, ora notturno.”

L’altra personale dal titolo Sguardi – Dreams della toscana Elena Giambebedetti, con una grande passione per la pittura un po’ ovunque…sui mobili, su stoffa, su ceramica, sui muri…dipingerebbe anche sull’aria.

Presentata da Mamy Costa che sottolinea come nella pittura dell’artista :” Realismo e simbolismo si coniugano spesso con visioni oniriche o evocative, che creano una magica, immediata comunicazione fra l’io narrante ed il fruitore, grazie alla chiarezza di un linguaggio limpido e preciso, ritmato con cura nella fastosa orchestrazione dei colori.”

Si potrà ammirare anche la scultura Colors Rame dello scultore Maurizio Russo di Gela, realizzata con materiali naturali :” Che madre natura regala , materiali naturali – dice Maurizio Russo – che diventano parte integrante di noi stessi e dell’opera stessa che lascia volutamente pieno spazio di vitalità in attesa di essere apprezzata.”

Il pomeriggio sarà allietato dalla lettura di poesie e passi di alcuni libri in linea con i temi trattati dagli artisti.

La mostra sarà visitabile adottando le misure precauzionali per la tutela della salute pubblica.

La mostra si potrà fruire anche on line con video su tutti i social.

Orari: Spazio Macos in Via Cardines 16, dalle 17.30 alle 19.30 dal martedi al sabato, su appuntamento da prenotare al 3407760578.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it