Angelo Giorgianni si unisce a Cateno De Luca e Federico Basile?

di Michele Bruno – Continua lo sforzo dell’ex Sindaco di Messina Cateno De Luca e del candidato Sindaco Federico Basile per le amministrative 2022, per trovare nuovi candidati e nuove aree che possano sostenerli. Se ieri l’ex Primo cittadino ha fatto un esteso ed accorato appello a quanti, a suo dire, non fanno parte del “duopolio Genovese-Navarra” che vorrebbe “farlo fuori”, e molti non starebbero a loro agio tra centrodestra e centrosinistra (si legga qui), sempre nella stessa giornata lo stesso faceva intendere sulla sua pagina Facebook l’imminenza di un nuovo acquisto per la sua compagine.

L’ultimo arrivo potrebbe essere l’ex magistrato Angelo Giorgianni, noto esponente no-vax, no Green Pass, e negazionista del Covid che ha intrapreso da tempo una lotta anti-sistema che lo ha portato fino ad essere espulso dalla magistratura.

Al momento non c’è nessuna conferma da parte di Giorgianni, le affermazioni social di De Luca e Basile sono vaghe, ma ci sono le foto che ritraggono i due in momenti diversi assieme all’ex magistrato.

Cosa ha detto De Luca:

“Cosa ci accomuna con Angelo Giorgianni? La lotta alla cupola politica mafiosa messinese e non solo … Gli ho spiegato la valenza politico amministrativa della candidatura di Federico Basile”.

E Basile?

“Oggi mi metto in viaggio con Angelo Giorgianni. Chissà dove arriveremo… lo scoprirete presto”.

La metafora del viaggio fa pensare al percorso da intraprendere insieme in campagna elettorale… sarà così? vi aggiorneremo.

