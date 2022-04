I poliziotti delle Volanti lo hanno rintracciato in strada, intento a far rientro in casa da cui si era allontanato arbitrariamente, ignorando le prescrizioni impostegli dal regime degli arresti domiciliari. L’uomo, pertanto, è stato arrestato per il reato di evasione.

Il quarantaduenne si trovava ristretto agli arresti domiciliari perché ritenuto responsabile del reato di truffa aggravata e continuata.

