Processo Matassa, arrivano le condanne per gli indagati per mafia

Dopo gli esiti del processo d’appello, che avevano stralciato le accuse riguardo gli esponenti politici coinvolti nel processo, tra cui Francantonio Genovese e Franco Rinaldi, il maxi-processo “Matassa” arriva a conclusione.

Erano rimaste da definire soltanto le posizioni degli indagati coinvolti ritenuti appartenenti a cosche mafiose. Giunti in Cassazione, diventano definitive 22 condanne su 25.

La Corte di Cassazione ha rigettato quasi tutti i ricorsi difensivi e deciso la celebrazione di un nuovo processo a carico solo di tre imputati: Fortunato Cirillo, Salvatore Pulio e Raimondo Messina.

Per i primi due bisogna rivalutare l’appartenenza al clan Ferrante mentre per Messina si tratta solo di decidere di un capo d’imputazione, quello che riguardava il tentato triplice omicidio dei parenti dell’ex boss Iano Ferrara nel villaggio Cep. Per loro tre quindi la pena finale potrebbe essere diversa dopo la celebrazione del nuovo procedimento davanti alla Corte d’Appello di Messina.

In Cassazione gli imputati sono stati difesi dagli avvocati Salvatore Silvestro, Alessandro Billè, Carlo Autru Ryolo, Giuliano Dominici, Tancredi Traclò e Antonello Scordo.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it