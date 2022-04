Al via la rassegna “L’Isola che c’è” della Rete Latitudini

Manca pochissimo per l’inizio della rassegna teatrale “L’Isola che c’è”, organizzata dalla Rete Latitudini e curata da Gigi Spedale, in collaborazione con il Comune di Malfa (Salina).

Il ricco e articolato cartellone si svilupperà in dieci eventi, programmati per la prima parte della stagione 2022, da aprile a ottobre e saranno ospitati all’interno dell’Auditorium Comunale di Malfa.

Lo spettacolo inaugurale di sabato 23 aprile alle ore 20:30 sarà “L’attimo prima” di e con Silvia Giuffrè (produzione Omonia), con le musiche eseguite dal vivo a cura del musicista e compositore Giuseppe Rizzo.

La performance artistica si sviluppa in un dialogo tra corpo e suono, un flusso di suggestioni. Frammenti di storie, vibrazioni, oscillazioni, sguardi. “L’attimo prima” è il respiro prima di un’immersione, il momento prima dell’accadimento. Nell’istante, il tempo-spazio si dilata e attinge al ritmo della coscienza. Dall’alternanza di geometrie di suono e gesto nasce un connubio poietico fatto di immagini, memorie, simboli, risonanze.

“L’Isola che c’è rappresenta per Salina una formidabile occasione di arricchimento culturale. Per la prima volta, la Comunità di Malfa potrà fruire di una vera e propria stagione teatrale invernale, con le più importanti compagnie nazionali, conosciute e apprezzate anche a livello internazionale. Questa rassegna è un’opportunità per valorizzare ulteriormente l’Auditorium Comunale, appena ristrutturato e potenziato nelle dotazioni tecniche. Grazie alle migliorie apportate, sarà possibile offrire alla cittadinanza anche allestimenti complessi, quali quelli del Circuito della Rete Latitudini, presieduta da Gigi Spedale, cui è affidato il Centro polifunzionale comunale.”, dichiara Clara Rametta, Sindaco di Malfa

Gigi Spedale, aggiunge: “La Comunità di Malfa e l’Isola di Salina sono luoghi stimolanti per avviare attività culturali e artistiche di pregio. La sensibilità dei residenti e la lungimiranza degli amministratori rendono possibile oggi questa nuova e affascinante avventura: realizzare in un’isola minore una stagione teatrale di livello e qualità almeno pari a quelle dei teatri metropolitani. Nonostante le non rare difficoltà nei collegamenti via mare e dei costi della logistica, Malfa e il suo côté culturale rappresentano la cornice ideale per gli spettacoli delle Compagnie della nostra Rete Latitudini.”

Struttura Polifunzionale Auditorium comunale

MALFA

Calendario eventi 2022

23 aprile, sabato, ore 20:30

L’ATTIMO PRIMA – di e con Silvia Giuffre’- musiche originali dal vivo di Giuseppe Rizzo – produz. Omonia

24/25 aprile

PRENDO IL CORPO IN PAROLA – Stage di danza e musica con Silvia Giuffrè e Giuseppe Rizzo

29 aprile, venerdì, ore 20:00

OSSA DI CRITA reading-spettacolo tratto dal libro omonimo di Massimo Barilla

di e con Massimo Barilla – musiche originali dal vivo Luigi Polimeni (piano, synth, theremin)

30 aprile, sabato, ore 20:30

QUANTO RESTA DELLA NOTTE – di e con Salvatore Arena – produzione Mana Chuma

7 maggio, sabato, ore 20:30

OPEN – di Aurora Miriam Scala – con Dario Garofalo, Luna Marongiu, Maria Chiara Pellitteri e Aurora M. Scala

produzione Bottega del Pane

27 maggio, venerdì, ore 20:00

SOTTO IL SEGNO DEL CUNTO – presentazione performativa del libro di Gaspare Balsamo

28 maggio, sabato, ore 20:30

OMU A MARI il Cunto delle Sirene di e con Gaspare Balsamo – produzione Retablo

4 giugno, sabato, ore 20:30

(COMU VENI) FERRAZZANO 2° capitolo della Trilogia “P3-coordinate popolari”

dall’opera di Giuseppe Pitrè – di e con Giuseppe Provinzano luci e ambiente scenico di Petra Trombini – produzione Babel

13/14 ottobre

IL FILO ROSSO anatomia di una scrittura felice

laboratorio di scrittura creativa autobiografica e storytelling con Luciana Maniaci e Francesco d’Amore

15 ottobre, sabato, ore 20:30

IL NOSTRO AMORE SCHIFO

di e con Luciana Maniaci e Francesco d’Amore – produzione Maniaci d’Amore

