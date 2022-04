Fiera e processione della Madonna della Catena a San Piero Patti

Domenica 24 aprile torneranno, dopo due anni di stop causa pandemia, le bancarelle nelle vie del centro per la tradizionale Fiera della Madonna della Catena a San Piero Patti.

La fiera si svolgerà lungo la via 2 Giugno, via Roma, Via I Maggio, Via Cavour, Via Prof. Profeta e Piazza Duomo.

Per l’Amministrazione Comunale di San Piero Patti, guidata dal Sindaco Salvino Fiore, sarà un ritorno alle radici e alla tradizione. E’ un momento importante da condividere con intensità con tutta la comunità. Sarà una giornata di festa, un momento di leggerezza e serenità di cui tutti avevamo ed abbiamo bisogno.

Torna anche la tradizionale processione della Madonna delle Catena.

La statua, una Vergine cinta da una corona di argento, dalle ore 18 verrà portata in processione dalla Chiesa Madre, dove si trova ospitata all’interno di una cappella, il cui altare fu dichiarato Altare privilegiato, da Papa Alessandro VII nel 1602.

Il culto fu introdotto a San Piero Patti dai palermitani Baroni Orioles. La leggenda racconta che i nobili di città vollero venerare la Madre di Dio perché si racconta che quattro individui condannati a morte furono per intercessione della stessa liberati. Mentre venivano condotti al patibolo per essere giustiziati, colti da una tremenda tempesta nel rione Marina di Palermo, i malviventi fuggirono, perché si spezzarono le catene, e nella Chiesa dove ripararono sognarono la Vergine che li aveva liberati. La Chiesa di Palermo fu demolita nel XV secolo ora al suo posto ne esiste un’altra dedicata alla Madonna delle Catene.

Note logistiche

In occasione della fiera per sopperire ai parcheggi che verranno tolti per dare spazio alla fiera, verrà ampliata l’offerta dei posti auto, sarà possibile parcheggiare presso il campo sportivo e per i residenti presso il campetto di via Anzà-Fiore.

