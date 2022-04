Suolo pubblico gratuito per tutto il 2022, “una boccata di ossigeno per i commercianti”

Tavoli e tavolini per strada, senza che bar e ristoranti debbano pagare ulteriori tasse non solo per questa estate ma fino alla fine del 2022. Lo ha deciso il consiglio comunale approvando l’emendamento che nelle scorse settimane aveva suscitatopolemiche, per la possibilità di una bocciatura dovuta alla insufficienza di fondi. Questione superata nell’ultima seduta consiliare, dove evidentemente i dirigenti preposti a “recuperare” le risorse necessarie, così come richiesto dalla stesse amministrazione, che ha approvato il prolungamento dell’esenzione della Cosap.

Grande soddisfazione del Presidente di Confesercenti Alberto Palella, che si era prodigato per questo risultato:

“Un atto di attenzione nei confronti della ristorazione- commenta Palella- che dimostra comprensione nei confronti di una categoria che dopo aver vissuto il disastro economico dovuto alle restrizioni anti covid, ora si trova a combattere con l’impazzimento dei prezzi di acquisto delle materie prime. L’esenzione dal pagamento del canone è una boccata di ossigeno ad imprese che danno posti di lavoro e che costituiscono uno dei pilastri dell’economia cittadina”.

