Eleme2022, Percorso Comune e Gaetano Cacciola sostengono De Domenico

“Percorso Comune, formazione politica con al centro l’ex assessore comunale Gaetano Cacciola, scende in campo al fianco del candidato a sindaco del centrosinistra a Messina, Franco De Domenico”.

Lo ufficializzano in una nota congiunta.

“Vogliamo tornare a dare il nostro contributo sulla scia di quel percorso virtuoso che ha portato a un nuovo concetto di mobilità sostenibile e trasporti pubblici efficienti – prosegue il comunicato – dopo la lunga interruzione negli ultimi quattro anni, durante i quali questi elementi sono stati accantonati. A rappresentare il gruppo Percorso Comune, nella lista Franco De Domenico SINDACO, sarà Sandro Penna, esponente di una famiglia di commercianti alla sua quarta generazione e da quasi vent’anni impegnato in battaglie che mettono al centro i problemi del commercio, quindi dei centri commerciali naturali e – come non ricordarla – la pedonalizzazione definitiva di un’ampia porzione delle vie del centro, partendo da quella via dei Mille che, in 16 edizioni di isola natalizia, ha dimostrato che una Messina diversa e vivibile è necessaria e possibile”.

“È un altro importante tassello – commenta Franco De Domenico – che si aggiunge al nostro progetto. Anche Percorso Comune porta in dote un pacchetto di proposte che si inseriscono armoniosamente nella nostra visione di una Messina più vivibile e in cui le occasioni di sviluppo devono moltiplicarsi”.

